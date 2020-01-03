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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 14:37

Kanal İstanbul güzergahı nasıl belirlendi? İşte o harita!

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, canlı yayında gösterdiği harita ile 5 adet güzergahın olduğunu söyledi. Turhan, "Bu kanalın yerinin tespiti de önemli. Bu kanalın inşa edilebileceği 5 adet güzergahımız var. Bu güzergahlar arazide, sahada araştırıldı, incelendi" ifadelerini kullandı.

Turhan'ın açıklamaları:
Boğaz'dan yılda ortalama 43 bin gemi geçiyor. İstanbul Boğazı'ndan 2010 yılında 672 milyon gross tonluk yük hareketi varken bugün bu rakam 849 milyon gross tona çıktı.

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