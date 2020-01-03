Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.



Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.









BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİR ZİYARETİ

Erdoğan, Cuma namazının ardından İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.