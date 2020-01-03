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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 14:54

Başkan , cuma ının ardından annesi ve babasının kabirini ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip , cuma ını 'nde kıldı. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti. Erdoğan, nın ardından İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı , cuma ı için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki 'ne geçti.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİR ZİYARETİ
Erdoğan, nın ardından İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.

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