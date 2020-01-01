Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.01.2020 23:51
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 00:08

nden '' açıklaması

projesi özellikle Türkiye düşmanları tarafından büyük bir gayretle engellenmek isteniyor. Belli odaklar tarafından proje hakkında birçok yalan haber yayılarak manipülasyon girişiminde bulunuyor. Kanal İstanbul için “Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor” şeklinde ortaya atılan iddia tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada “Veri paylaşımında bir kısıtlama getirilmediği gibi bilakis belediyelerin yetkileri genişletilerek ilave işlem yapma yetkisi ve TKGM birimleri ile yürüttükleri faaliyetler açısından bürokrasiyi azaltma imkanı sağlanmıştır.” İfadelerine yer verildi. Ayrıca Ocak ayı sonrası tüm belediyelerin yeni uygulamaya geçeceği ifade edildi.

Tapu ve Kadastro'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

projesi özellikle Türkiye düşmanları tarafından büyük bir gayretle engellenmek isteniyor. Belli odaklar tarafından proje hakkında birçok yalan haber yayılarak manipülasyon girişiminde bulunuyor. Kanal İstanbul için "Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor" şeklinde ortaya atılan iddia tarafından yalanlandı.

İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından "Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri, bakanlık imkân verirse öğrenilebilecek" şeklinde gündeme getirilen iddialara ve haberlere karşılık yapılan o açıklama:

Kamuoyunun Bilgisine;

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 yılından bu güne kadar belediyeler ile yaptığı protokoller kapsamında yetkilendirilen personellerle sınırlı olmak üzere ve bir takım ara yüz yazılımlar desteğe ile veri paylaşımını kısa adı "Takpaş" olan Tapu ve Kadastro paylaşım sistemi uygulaması ile yapmaktaydı. Genel Müdürlüğün 2019 yılında uygulamaya koyduğu "e haciz" uygulaması ile haciz işlemlerinin ilgili kurum tarafından tesisi ya da terkin edilmesi işlemlerinin ve belediyeler ile TKGM birimleri arasındaki evrak akşının Bilgi Sistemi üzerinden sağlanması için "Web Tapu" uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama ile belediyelerin, hiç ara yazılıma gerek olmadan Takpas uygulamasındaki tüm veri paylaşımına ulaşmalarının yanısıra haciz ve evrak akışı ile ilgili işlemleri sistem üzerinden yapmaları sağlanmıştı. Veri paylaşımında bir kısıtlama getirilmediği gibi bilakis belediyelerin yetkileri genişletilerek ilave işlem yapma yetkisi ve TKGM birimleri ile yürüttükleri faaliyetler açısından bürokrasiyi azaltma imkanı sağlanmıştır. Bu çerçevede başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 230 belediye yeni uygulama (Web Tapu) ile hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan eskiden olduğu gibi genişletilmiş yetkilerle veri paylaşımı yapmaya başlamıştır. Ocak ayı sonunda tüm belediyelerin bu uygulamaya geçmesi hedeflenmektedir.

Saygılarımızla

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 'Kanal İstanbul' açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri