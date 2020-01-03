Yerli otomobil için yeni paylaşım!

TOGG, Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil için yeni bir video paylaştı. Resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceği anlatıldı.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ

Bu arada toplantıya katılanları bir sürpriz bekliyor. Yüzde 100 elektrikli C-SUV'un yanı sıra daha sonra üretilmesi planlanan C-Sedan'ın prototipinin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor.

Ancak Sedan modeli yürüyen bir prototip olmayacak. Prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak Sedan model hakkında ipuçları verecek.

HEDEF GÜVENLİKTE 5 YILDIZ

Bu arada 2022'de yollara çıkması planlanan yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Otonom sürüş özelliği sayesinde yerli otomobil kullanıcıları güvenli ve konforlu seyahat edebilme imkânı bulacaklar.

TOGG'un önemli hedeflerinden biri de yerli otomobilin 2022'de yola çıkmadan önce aktif ve pasif güvenlik donanımlarıyla Euro NCAP'ten 5 yıldız alması.

İşte yerli otomobilin ortaya çıkan bazı özellikleri...

-Sürücü odaklı kokpit tasarımı

-Üç kollu deri kaplı etli direksiyon simidi

-Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi

-Kapı içlerine yerleştirilmiş geniş hoparlör ve gelişmiş müzik sistemi

-Mavi LED iç aydınlatma ışıkları

-10 inç ve üstü ebatlı sınıfının en geniş dokunmatik bilgi ekranı

-Geniş gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı

-Deri döşeme yüksek kaliteli koltuklar

-Şık havalandırma ızgaraları

-Küçük ve ergonomik tasarlanmış metal kumanda kolu

-Yumuşak ve kalite hissini yükselten kokpit kaplamaları

-Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor. 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip.