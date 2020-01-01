İmamoğlu'nun işten attığı işçiler yeni yıla İBB binası önünde girdiler: "Bu zulme son verin!" CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işten çıkardığı işçiler, yeni yıla İBB binası önündeki eylemlerine devam ederek girdi. Soğuk havada bekleyen işçiler, 2020 yılında işlerine geri dönmek istediklerini söyledi. Öte yandan Adalar’daki atlı faytonların kaldırılmasını talep eden hayvanseverler, yeni yıla Saraçhane Parkı’nda kurdukları çadırlarda girdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB binasının önünde bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havada bekleyen işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB Saraçhane binası önündeki bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren işçiler işlerine geri dönme taleplerini yineledi. HABERİN DEVAMI

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