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  • 01.01.2020 12:58
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 13:04

ndeki acılı anne Hatice Levent'in yürek yakan feryadı: "O silahı at, kalem tutuyordu senin elin"

’da çocukları tarafından kaçırılan acılı ailelerin HDP binası önündeki bekleyişleri devam ediyor. Kızından haber alamayan Hatice Levent’in feryadı ise yürekleri dağladı. Levent, kızına seslenerek, “Ne yapıyorsun o inlerde. O silahı at, kalem tutuyordu senin elin” ifadelerini kullandı.

O silahı at, kalem tutuyordu senin elin

Çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden 'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 121'inci gününe girdi.

"O SİLAHI AT, KALEM TUTUYORDU SENİN ELLERİN"
Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversitede okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Fadimem duy, gör ben, seni çok özledim. Yavrum bana dön, ben bittim. Kardeşlerin çok özledi, dön bize. Allah'ım şu yeni yılda tüm anneleri güldürsün. Kalbin delik, sen nasıl içlerinde duruyorsun, okuyup da bana bakacaktın. Ne yapıyorsun o inlerde. O silahı at, kalem tutuyordu senin elin. Senin için dünyalarımız yıkıldı, dünyaları verseler de senin bir teline değişmem. 121 gün oldu, nice seneler de geçse ölmedikten sonra buradayız, çocuklarımızı almadan dönmeyeceğiz. Bizim ne suçumuz var, yavrularımızı bize versinler biz de buradan gidelim" dedi.

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