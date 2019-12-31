Hayvanseverlerin fayton protestosu Saraçhane Parkı'nda devam ediyor İstanbul Adalar'da ruam hastalığı faciaya yol açtı. 105 at itlaf edilmek zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde günlerdir 'yaşam nöbeti' tutan hayvanseverler ise Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'daki ahırlarda inceleme yaptı.

İ stanbul Adalar'da ruam hastalığı faciaya yol açtı. 105 at itlaf edilmek zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde günlerdir 'yaşam nöbeti' tutan hayvanseverler ise Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'daki ahırlarda inceleme yaptı. Hayvanseverler tespitlerini şöyle sıraladı:



KARANTİNA ahırları henüz bitmemiş.

GELEN ekiplerin bir bölümü geri dönmüş.

AHIRLAR bakımsızlık ve yıkım içinde.

ATLARIN; beslenme, barınma ve bakım malzemeleri olumsuz durumda.

40 metrekarelik koğuşlarda 56 bireylik gruplar halinde tutuluyorlar.

YETERLİ genişlikte olmayan, havalandırma, ışıklandırma ve barınma şartları zorlu koşullarda tutuluyorlar.

ZEMİN dezenfeksiyonu tamamlanmamış, ihmal ve boş vermişlik koşulları devam ediyor.

İSPARK'IN ahırları böyleyse kaçak ahırların durumu daha kötüdür.

BÜYÜKADA, Heybeliada ve Burgazada'da bulunan toplam bin 380 at için sadece 7 veteriner hekim ve tekniker yetersiz.