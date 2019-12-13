23 Haziran seçimlerinin ardından göreve gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmasına rağmen, birçok iştirakte işçilerin işine son vermişti. İşine son verilen işçilerin günlerdir İBB Saraçhane binası önündeki eylemleri devam ederken, İBB'den eylem yapan işçileri kızdıracak bir hamle daha geldi.

İBB PERSONEL ALIM İLANINI MECLİSE SUNDU

Ekmek parasını kazanmaya çalışan yüzlerce kişinin işine son veren İmamoğlu, işten çıkardığı işçilerin yerini doldurmak için açtığı personel alım ilanını İBB Meclisi'ne sundu. Ekrem İmamoğlu'nun görevini yapan yüzlerce kişiyi işten çıkararak yerlerine yeni personel almak için ilan açması vatandaşlara 'İmamoğlu, İBB'ye yandaşları mı dolduruyor?' dedirtti.

PERSONEL FAZLA YAYGARASI YAPIYORDU

Bilindiği gibi İmamoğlu, göreve geldiği ilk günlerde İBB'deki araçların fazla olduğunu iddia edip, sonrasında araç kiralamak için ihaleye çıkmıştı. Personeller için de aynı yaygarası yapıp insanları işinden eden İmamoğlu, şimdi personel alım ilanına çıktı.