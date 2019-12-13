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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 15:58

Personel fazlası diye binlerce insanı işten çıkaran İmamoğlu, ı açtı!

Yerel lerin ardından göreve geldikten hemen sonra belediyede işçi kıyımı yapan 'li Başkanı , yeniden personel alımı için ilan açtı. İmamoğlu'nun bu hareketi belediye kadrolarına yandaşlarını yerleştirdiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

İşçi kıyımı yapan İmamoğlu, personel alım ilanı açtı!

23 Haziran lerinin ardından göreve gelen 'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmasına rağmen, birçok iştirakte işçilerin işine son vermişti. İşine son verilen işçilerin günlerdir Saraçhane binası önündeki eylemleri devam ederken, İBB'den eylem yapan işçileri kızdıracak bir hamle daha geldi.

İBB PERSONEL ALIM İLANINI MECLİSE SUNDU
Ekmek parasını kazanmaya çalışan yüzlerce kişinin işine son veren İmamoğlu, işten çıkardığı işçilerin yerini doldurmak için açtığı ını İBB Meclisi'ne sundu. Ekrem İmamoğlu'nun görevini yapan yüzlerce kişiyi işten çıkararak yerlerine yeni personel almak için ilan açması vatandaşlara 'İmamoğlu, İBB'ye yandaşları mı dolduruyor?' dedirtti.

PERSONEL FAZLA YAYGARASI YAPIYORDU
Bilindiği gibi İmamoğlu, göreve geldiği ilk günlerde İBB'deki araçların fazla olduğunu iddia edip, sonrasında araç kiralamak için ihaleye çıkmıştı. Personeller için de aynı yaygarası yapıp insanları işinden eden İmamoğlu, şimdi personel alım ilanına çıktı.

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