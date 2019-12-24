İstanbul Büyükada'daki hayvan zulmü faciaya yol açtı... Ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edildiği açıklandı. Bu haberin ardından hayvanseverler ayaklandı. İBB önünde çadır kuran eylemciler, "İmamoğlu sözünü tut" diye haykırdı. Eylemin 5. gününde konuşan Furkan Açıkgöz, "Hava şartları zorlu, ama her taraftan destekler geliyor. Şehir dışından destekler geliyor. Burada olmamızın bir amacı var ve bu amaç bizi ısıtıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Planlarımız var. İlerleyen zamanlarda duyacaksınız. İnsanları buraya çekmek için aktiviteler düzenleyeceğiz. Etkili aktivizm atölyesi düzenledik. Bugün başka bir şey yapacağız. Haftaya daha büyük bir şey yapacağız. Konuşuyoruz, tartışıyoruz" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün açıklama yapmak zorunda kaldı. Şu ifadeleri kullandı: Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor...
AÇ VE SUSUZ BIRAKILDILAR!
Büyükada'da atların üç ay süre ile faytona koşulması yasaklandı. Bu kararın ardından faytoncular hayvanların bakımını iyice aksattı. Aç, susuz bırakılan iki atın çöpte yemek aradığı anlar ise yürekleri parçaladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün açıklama yapmak zorunda kaldı. Şu ifadeleri kullandı: Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor...
AÇ VE SUSUZ BIRAKILDILAR!
Büyükada'da atların üç ay süre ile faytona koşulması yasaklandı. Bu kararın ardından faytoncular hayvanların bakımını iyice aksattı. Aç, susuz bırakılan iki atın çöpte yemek aradığı anlar ise yürekleri parçaladı.
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