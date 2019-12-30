Yılbaşı mesajlarını resimli ve SMS olarak atabileceğiniz şekilde hazırladık. En güzel ve en yeni yeni yıl mesajları ile dostlarınızın yılbaşını kutlamayı ihmal etmeyin. Zaman zaman güldüğümüz, zaman zaman gözyaşı döktüğümüz acısıyla tatlısıyla bir yıl daha sona eriyor. 2019 yılbaşına sadece sayılı günler kaldı. Bu özel ve anlamlı gün için sevdiklerinize yollayacağınız en güzel resimli yılbaşı mesajları ve yeniyıl 2020 tebrik sözleri haberimizde. Siz de en güzel resimli yılbaşı mesajlarından istediğinizi seçin ve sevdiklerinize yollayın... Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir.