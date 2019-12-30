Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.12.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:13

2020 kurumsal ve - 2020 yılı haberimizde!

2020 yılına girerken dostlarınızı, sevdiklerinizi ve akrabalarınızı unutmayın. Sevgiliye uzun haberimizde bulunuyor. Yılbaşı hediyeleri bir yanı bir küçük tatlı söz ve hatırlanmak da önemli. Sizler için dostlarınıza iletebileceğiniz en güzel yeni yıl mesajlarını hazırladık. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Büyük umutlarlarla 2020 yılına girmeye artık saatler kaldı. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza yollayacağınız resimli yılbaşı mesajları ve 2020 yeniyıl tebrik sözleri haberimizde. Yılbaşı mesajları ile ailenizin, sevdiklerinizin, eşinizin ve dostunuzun yeni yılını kutlamak isterseniz sizler için hazırladığımız haberimize göz atabilirsiniz.

2020 yılı Whatsapp yeni yıl sözleri ve mesajları haberimizde!

Yılbaşı mesajlarını resimli ve SMS olarak atabileceğiniz şekilde hazırladık. En güzel ve en yeni yeni yıl mesajları ile dostlarınızın yılbaşını kutlamayı ihmal etmeyin. Zaman zaman güldüğümüz, zaman zaman gözyaşı döktüğümüz acısıyla tatlısıyla bir yıl daha sona eriyor. 2019 yılbaşına sadece sayılı günler kaldı. Bu özel ve anlamlı gün için sevdiklerinize yollayacağınız en güzel resimli yılbaşı mesajları ve yeniyıl 2020 tebrik sözleri haberimizde. Siz de en güzel resimli yılbaşı mesajlarından istediğinizi seçin ve sevdiklerinize yollayın... Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri2020 kurumsal yılbaşı mesajları ve yılbaşı kartı sözleri - 2020 yılı Whatsapp yeni yıl mesajları haberimizde!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri