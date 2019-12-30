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  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:34

2020 yılı cep telefonu ve ! En güzel sevgiliye yeni sayfamızda

2020 yılbaşında uzak kaldığınız sevdiklerinize mesajlar gönderebilirsiniz. Yeni yıla sevdiklerinizden ayrı kalanlar için birbirinden değişik yeni yıl dilekleri yollayabilirsiniz. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da güzel dileklerde bulunacağımız kısa mesajlar, uzaktaki akrabalarımıza ya da sevdiğimiz insanlara gönderebilmek için hazırlanacak. 2020 yeni yıl mesajlarınızı haberimizde yer alan dileklerden yararlanabilirsiniz. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. icri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir.

Yeni yıl mesajları 2020 haberimizde! Sevgiliye yeni yıl mesajları

2020'ye adım atarken komik ve eğlenceli yılbaşı mesajlarıyla sevdiklerinizi hatırlayın. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da güzel dileklerde bulunacağımız kısa mesajlar, sevdiğimiz insanlara gönderebilmek için hazırlanacak. Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. İşte 2020 yılı komik yılbaşı mesajları SMS cep telefonu ve whatsapp mesajları! Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Yılbaşı mesajları sevgiliye mesajlar takvim.com.tr'!de

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