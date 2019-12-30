2020'ye adım atarken komik ve eğlenceli yılbaşı mesajlarıyla sevdiklerinizi hatırlayın. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da güzel dileklerde bulunacağımız kısa mesajlar, sevdiğimiz insanlara gönderebilmek için hazırlanacak. Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. İşte 2020 yılı komik yılbaşı mesajları SMS cep telefonu ve whatsapp mesajları! Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Yılbaşı mesajları sevgiliye mesajlar takvim.com.tr'!de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ