Milli Piyango haram mı, neden haram? Yılbaşı kutlamak günah mı? Diyanet fetvası haberimizde...

Milli Piyango bileti alan vatandaşlar bir yandan da ''Milli Piyango haram mı'? Sorusunu sormadan edemiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel konular ile ilgili fetvalar yayınlanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde sıkça sorulan sorular bölümünde Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığı ile ilgili açıklama iki soru başlığı altında bulunuyor. Diyanet İşleri Bakanlığı, her sene haksız kazançla elde edilen milli piyango çekilişlerine katılan kimselerde yılbaşı çekilişinin caiz olup olmadığına dair bilgilendirmede bulundu. Peki milli piyango bileti günah mı? Yılbaşı nedir, yılbaşını kimler kutlar? Yılbaşı kutlamak günah mı? İşte tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO HARAM MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel konular ile ilgili fetvalar yayınlanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde sıkça sorulan sorular bölümünde Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığı ile ilgili açıklama iki soru başlığı altında bulunuyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ HARAM MIDIR? DİYANET'TEN YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AÇIKLAMASI

Milli Piyango'dan ikramiye kazanan kişi bunun zekatını verip hayır işleyebilir mi? 70 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesi için Diyanet'ten 'piyango haramdır' fetvasında bulunulmuştu. Din İşleri Yüksek Kurulu daha önce yayınladığı bir fetvada sadece milli piyango yılbaşı çekilişi değil toto, loto, iddia ve ganyan için de 'haram' vurgusu ile şöyle denilmişti:

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) 70 milyon TL'lik milli piyango ikramiyesi için 'piyango haramdır' fetvasını vermişti. Daha öncesinde yayınlanan bir fetvaya göre, 'Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır' açıklamasında bulunulmuştu.

YILBAŞI KUTLAMASI GÜNAH MI?

Halk arasında genellikle birçok kişi tarafından karıştırılan Yılbaşı ile Noel kavramı, birbirlerinden farklıdır. Hristiyanların inancına göre Hz. İsa Peygamberin doğum haftasında yapılan etkinlikleri kapsayan Noel'de Hindi kesme, Christmas, Noel Baba gibi Batı'dan gelen adetler öne çıkarılmaktadır. Başka dinlerin adetlerine özenerek onlar gibi davranmak, dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Kuran-ı Kerim'deki Maide Suresinin 5. Ayetinde; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51) ifadesi de geçmektedir. Allah (c.c), kimleri örnek almamız gerektiğini bizlere belirtirken kimlerle olmamız gerektiğini de Nisa Suresinde şu şekilde vurgulamaktadır:

"Kim Allâhʼa ve Rasûlʼe itaat ederse işte onlar, Allâhʼın kendilerine lûtuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!" (en-Nisâ, 69).

SPOR MÜSABAKALARI ÜZERİNDEN BAHİS OYNAMAK CAİZ MİDİR?

Nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan bir işin öngörülen sonucu üzerinde bahse girmek ve isabet edilip edilememesine göre bahsi kazanmak ya da kaybetmek kumardır. Bu iş hangi yöntemle ve hangi ad ile yapılırsa yapılsın kumar olarak değerlendirilir. Kumar haksız kazanç yöntemlerinden biri olup İslam'da kesinlikle yasaklanmıştır.

Bu itibarla, spor müsabakaları üzerinden taraflardan birine menfaat sağlayan bahis oynamak, Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı kumar kapsamına girmektedir ve caiz değildir.

YARIŞMALARDA ELDE EDİLECEK ÖDÜLLERİ ALMAK CAİZ MİDİR?

İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.

Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî', VI, 206; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 400).

Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.