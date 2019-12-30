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'nin çılgın projesi! Stantlar açıp 'a karşı imza toplamak

Türkiye Kanal İstanbul için düğmeye bastı. ÇED raporu hazırlanan projesinin hayata geçirilmesi için geri sayım başladı. Çok yakında ihaleye çıkılacağı açıklandı. yine karşı çıktı. Stantlar açtı hayır kampanyası başlattı.



İmamoğlu, "Kanal İstanbul'u yaptırmam" dedi. Kılıçdaroğlu da harekete geçti. Örgütü ve partili belediyeleri adeta seferber etti.
'liler , çeşitli kentlerde stant açıp İstanbul için imza toplamaya girişti. Vatandaşlar ise bu şovu şaşkınlıkla izledi.



'a karşı Eskişehir'de kurulan stant...



ÇED raporu hazırlanan Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi için geri sayım başladı. Çok yakında ihaleye çıkılacağı açıklandı.

NELERE KARŞI ÇIKTILAR
Hızlı tren
Marmaray
Avrasya Tüneli
İstanbul Havalimanı
İzmir Otobanı
İHA ve SİHA'lar
Altay tankı
Atak helikopteri
Pirireis denizaltısı
Yerli otomobil

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