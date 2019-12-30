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  • Son Güncelleme: 31.12.2019 05:13

için başvuru süresi bugün sona eriyor! ?

Bu yıl ten yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci bugün sona eriyor. Başvurular askerlik şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, ? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

Bedelli askerlik için başvuru bugün sona eriyor

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte uygulaması da kalıcı hale geldi. Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına endekslendi. Adaylar bu yıl için 33 bin 230 lira ödeyecek.

Bedelli askerliğe başvuru için bugün son gün.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, Ocak 2020'de kura çekilecek.

Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

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