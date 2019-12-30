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  • 30.12.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 11:14

'nin 'a kuyruğu yılın son haftasında da devam etti

ÇED raporuna etmek isteyenler, bugün de sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Ataşehir'deki binası önünde yüzlerce kişi, imza atmak için sıra bekledi.

2019 bitti CHP hala itiraz kuyruğunda

Hükümet ile muhalefet partilerini karşı karşıya getiren projelerden için yine kuyruklar oluştu.

Yılın son haftasında soğuk havaya rağmen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Ataşehir'deki binası önünde yüzlerce kişi, imza atmak için sıra bekledi.

UZUN UZUN KUYRUKLAR
Görüntü, sabah saat 08.45 sıralarında çekildi. Yağmur, soğuk ve fırtınaya rağmen Kanal İstanbul ÇED raporuna etmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

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osman osman

İktidar heryere yatırım yapıyor. chp'lilere heykel dikecek yer kalmadı. Chp ülkeyi heykelle kalkındıracak. Bunlar ise chp ye rağmen ülkeyi başka türlü kalkındırmaya çalışıyorlar.

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cevapla 30.12.2019 12:05
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