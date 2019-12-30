Hükümet ile muhalefet partilerini karşı karşıya getiren projelerden Kanal İstanbul için yine kuyruklar oluştu.
Yılın son haftasında soğuk havaya rağmen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Ataşehir'deki binası önünde yüzlerce kişi, imza atmak için sıra bekledi.
UZUN UZUN KUYRUKLAR
Görüntü, sabah saat 08.45 sıralarında çekildi. Yağmur, soğuk ve fırtınaya rağmen Kanal İstanbul ÇED raporuna itiraz etmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.
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İktidar heryere yatırım yapıyor. chp'lilere heykel dikecek yer kalmadı. Chp ülkeyi heykelle kalkındıracak. Bunlar ise chp ye rağmen ülkeyi başka türlü kalkındırmaya çalışıyorlar.
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