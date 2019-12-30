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  • 30.12.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 12:20

Cumhurbaşkanlığından '' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından projesine ilişkin bir video paylaştı. Altun, paylaşımında "Kanal İstanbul projesi; İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek,10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı , projesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul projesi; İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek,10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.



Altun ayrıca, projeye ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

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