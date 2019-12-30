İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul projesi; İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek,10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.
Altun ayrıca, projeye ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.
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