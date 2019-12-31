Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Al Sarraj arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmayla bu iki ülke, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın planlarını altüst etmişti.

TÜRK ASKERİ LİBYA YOLCUSU

Erdoğan, Trablus hükümetinin istemesi halinde Mehmetçiğin gönderileceğini duyurmuştu. BM tarafından meşru olarak kabul edilen Trablus hükümetinden ise resmi talep gelmiş ve Libya tezkeresinin tarihi öne çekilerek 2 Ocak'ta TBMM'de oylanmasına karar verilmişti.

SURİYELİ MUHALİF ASKERLER DE LİBYA'YA GİDECEK

Bu gelişmeler yaşanırken İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. Haber7'nin haberine göre, ajansa konuşan üst düzey 4 Türk yetkili, Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerini Trablus'a göndermeyi planladığını açıkladı.





Reuters'a konuşan 2 üst düzey Türk yetkili ve 2 Türk güvenlik yetkilisi, SMO askerlerinin Libya'ya gönderilmesinin yapılan toplantılarda tartışıldığı ve bu yönde fikir birliğine varıldığını belirtti. Yetkililer, ülkeye kaç askerin gönderileceği konusunda bir rakamın telafuz edilmediğini belirtirken, şu anda Libya'da savaşan herhangi bir SMO'lunun olmadığını açıkladı.

"MAAŞ KARŞILIĞINDA TÜRK ŞİRKETLERİNİ KORUYACAKLAR"

Reuters'a konuşan Suriye Milli Ordusu'ndan bir kaynak ise, Türkiye ile asker gönderme konusunda belli şartlar konusunda anlaşıldığını, Suriyeli muhalif savaşçılarının Türk güvenlik şirketlerini maaş karşılığında koruyacağını kaydetti.





LİBYA'DAN "SMO" AÇIKLAMASI

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Başkent Trablus'taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna" ilişkin haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, uluslararası ve yerel haber kanalları tarafından söz konusu görüntülerin, Suriye'nin İdlib kentinde çekildiğinin tespit edildiği vurgulandı. Ayrıca UMH'nin bu tür yalan ve iftiraları yayanlara karşı yargı sürecini yürüteceği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN YANINDA TERÖRLE MÜCADELE EDİYORLAR

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu ile birlikte operasyonu yapmıştı. Önceki adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan askerler, Zeytin Dalı Harekatı'nda da yer almış ve operasyona destek vermişti.