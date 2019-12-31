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  • 31.12.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 12:20

ler için tır dorselerinin altına özel giriş, çıkış yapmışlar! Yer:

polisinin, 3 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda tırların dorselerinde leri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların göçmenleri tırların dorselerine özel yaptırdıkları yerden bindirip, indirdikleri tespit edildi.

Böyle yakalandılar! Yer: Mersin
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü çılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahısları 3 ay boyunca takibe aldı. Yapılan çalışmalarda organizatörlerin 4 bin ile 4 bin 500 dolar karşılığında, tırların dorselerinin alt kısmına göçmenlerin gizlice girip çıkabilmeleri için düzenek kurdukları, mali değeri düşük olan yükleri KKTC'ye götürmek üzere beyanname açtıkları, temin ettikleri yasal yük arasına göçmenleri yerleştirerek Mersin Limanı üzerinden KKTC'ye götürmeyi planladıkları, liman görevlilerini yanıltmak amacıyla yasal yüklü tırı önceden limana sokup, x-ray ve diğer işlemlerini hallettikten sonra göçmenlerin yüklü olduğu tırın gelip kameraların görmeyeceği bir noktada yan yana yanaştıktan sonra göçmenlerin işlemleri tamamlanan ve gemiye bindirilecek olan tıra dorse altına yapılan gizlenmiş özel kapaklardan nakledildiği tespit edildi.



Bu şekilde 2019 yılı içerisinde 3 olayda 30 göçmeni yakalayan ekipler, 3 kişiyi de gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, sevkiyatta kullanılan 3 çekici ve dorseye de el konuldu.



10 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ekipler, devam eden teknik takipler neticesinde göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden 14 kişiyi daha belirledi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 10'u tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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