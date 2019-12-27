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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 03:35

Üniversitesi'nden anlamlı paylaşım: O iş tamam hocam

Başkan 'ın yerli otomobili tanıttığı programda yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum" sözlerini kullanmasının ardından 'nin sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yapıldı.

O iş tamam hocam

Başkan , Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında konuştu.

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, ilk motor fabrikasının temellerini atan eski Başbakan 'ı hatırlatarak, "Gümüş motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motorumuzu kendim üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında sarf ettiği sözlerin ardından 'nin sosyal medya hesabından eski Başbakan Erbakan'ın fotoğrafı ile, "O iş tamam hocam" ifadeleri kullanılarak anlamlı bir paylaşım yapıldı.

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