Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında konuştu.

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, ilk motor fabrikasının temellerini atan eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı hatırlatarak, "Gümüş motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motorumuzu kendim üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında sarf ettiği sözlerin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından eski Başbakan Erbakan'ın fotoğrafı ile, "O iş tamam hocam" ifadeleri kullanılarak anlamlı bir paylaşım yapıldı.