Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin iç tasarımı ve teknik özellikleri!
Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin ilk ön gösterimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımıyla gerçekleştirildi. "Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterim aracının tanıtımında konuşan TOGG CEO'su Karakaş, "200 ve 400 bg iki alternatif, arkadan itiş veya 4 çeker olacak. 500 km menzil ve 30 dakikanın altında şarj edilebilir olacak" dedi. İşte Türkiye'nin yerli otomobilinin iç tasarımı ve teknik özellikleri...
27.12.2019 17:41
- Son Güncelleme: 27.12.2019 18:05
Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. "Holografik Asistan" teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.
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