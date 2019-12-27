Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.12.2019 00:19
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 00:20

Almanlarda şok etkisi yarattı!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili projesi bugün Başkan 'ın önderliğinde tüm dünyaya duyruldu. Büyük bir çalışmanın ürünü olan in özellikleri daha seri üretime geçmeden rakiplerini kıskandırmaya yetti. Euronews yaptığı haberde Alman otomobil markası Volkswagen'in, 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini 2025 yerine 2023’e çektiğini duyurdu.

Yerli otomobil Almanlarda şok etkisi yarattı!

Türkiye bugün 60 yıllık bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. projesi, Başkan 'ın katılımıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle tanıtıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu. Bu ilgi ülke sınırlarını da aştı.

ALMANLAR TEDİRGİN OLDU
Dünyanın takip ettiği tanıtım ardından Alman otomobil markası Volkswagen hemen harekete geçti. 2025 yılına verdikleri 1 milyon araç vaadini 2023'e çekti.

Euronews'in aktardığı habere göre, Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYerli otomobil Almanlarda şok etkisi yarattı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri