Yerli otomobil Almanlarda şok etkisi yarattı!

Türkiye bugün 60 yıllık bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Yerli otomobil projesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle tanıtıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu. Bu ilgi ülke sınırlarını da aştı.

ALMANLAR TEDİRGİN OLDU

Dünyanın takip ettiği tanıtım ardından Alman otomobil markası Volkswagen hemen harekete geçti. 2025 yılına verdikleri 1 milyon araç vaadini 2023'e çekti.

Euronews'in aktardığı habere göre, Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.