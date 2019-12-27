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Türkiye'nin gurur günü İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun girişimiyle hazırlanan Türkiye'nin Otomobilleri'nden ilk kareler.

27.12.2019 16:23 - Son Güncelleme: 27.12.2019 17:21
Türkiye'nin gurur günü İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili

TÜRKİYE'NİN GURUR GÜNÜ

"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin gurur günü İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin gurur günü İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili

Dünya tarafından yakından takip edilen tanıtım töreninin ardından, yerli otomobilin fotoğrafları de paylaşıldı.

Türkiye'nin gurur günü İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili

Başkan Erdoğan, Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtıldığı törende önemli açıklamalarda bulunuyor... Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobil serüvenini anlatırken, Devrim otomobili projesinin karşısında duranları sert şekilde eleştirdi. Erdoğan, "Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca yeni yerli otomobil girişimi ile ilgili olarak, "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." dedi.

Türkiye'nin gurur günü İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili

Biliyorsunuz yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğumuzu dile getiriyorum. Ülkemizi, 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1,5 milyonun üzerinde bir üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef, kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık, girişimde bulunduk. Bizim hayalimiz; tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde, milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurdu.

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