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  • 27.12.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 16:56

için ilk sipariş Başkan Erdoğan'dan!

’nin milli gururu ilk lerin tanıtımı, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" töreniyle yapıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, yerli otomobil için ilk siparişi kendisinin verdiğini söyledi.

'nin i tarafından tanıtılıyor. Erdoğan yerli otomobil fabrikasının 'da kurulacağını söyleyerek, ilk siparişi kendisinin verdiğini açıkladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:


"ŞAHSIM ADINA İLK SİPARİŞİ VERİYORUM"
Milletimizin de bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bu otomobilin ticari olarak satışa sunulacağı 2022 öncesinde milletimizin desteğini göstermek üzere ön satış süreci başlatılabilir. Dünyada benzer projelerde kullanılan bu yöntemi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Milletimizin ön satışta ortaya koyacağı taleple bu projeye sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi buradan veriyorum.

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