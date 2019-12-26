Mansur Yavaş'ın rüşvet skandalında yeni gelişme!

Siyaseti sarsan ve Ankara'ya bomba gibi düşen rüşvet skandalı konut sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Ankara'da konut satışlarının düştüğü ve imar problemi ile karşı karşıya kalan proje sahiplerinin Yavaş'ın açıklamaları yüzünden tedirgin oldukları belirtiliyor. Yavaş'ın," 150 projede imar rantı var " sözleriyle müteahhitleri tehdit ettiğine dikkat çeken konut sektörünün önde gelenleri, ev almanın kolaylaştığı ve kredi faizlerinin düştüğü bir ortamda tehdit ve baskılara bir anlam veremediklerini söylüyorlar. CHP'li Yavaş en son yaptığı açıklamada da baskı ve tehditlerini sürdürerek," 80 dosya var böyle. Elde edilen rant en az 30 milyar ama taahhüt ettikleri toplam 300 milyon bile yok. Adaletli olunacaksa, plan notları iptal edildiği için isterse bunu yapmazlar artık" diye konuştu.

NEDEN DP DEĞİL DE CHP

Üç FETÖ'cü tarafından CHP'den aday gösterilmesine kılıf uyduran Yavaş, Demokrat Parti'yi adaylıktan vazgeçerek nasıl yolda bıraktığını " arazi satma" bahanesiyle anlatmaya çalışıyor. Yavaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifini kabul etmemiştim. Demokrat Parti'yle gittim anlaştım. Demokrat Parti'nin satmak üzere olduğu ve seçimde bana finans olarak kullanılacak arazisi vardı. Yeşil alan ilan edilince biz dea gittik CHP'ye aday olduk" ifadelerini kullanıyor.

OFİSİ FETÖ'CÜNÜN BİNASINDA

Yavaş'ın Balgat Çukurambar'da avukatlık ofisi var. Bu ofisin yer aldığı bina ise Yavaş'ı, CHP'den 2014 yılında aday gösterilmesini sağlayan FETÖ'cü Ayhan Atalay'a ait. Yavaş bu konuda yöneltilen sorulara da dolaylı cevaplar veriyor. Binanın FETÖ'den arandığı için firari olan Atalay'a ait olduğunu kabul ediyor ama kendisinin ofisi Atalay'a iş yapan Kocamanlar Şirketinden kiraladığını öne sürüyor. Yavaş," Ayhan Atalay'ın ilk yaptığı bina benim avukatlık yaptığım bina. Ama buranın dış alüminyumlarını yapan Kocamanlar İnşaat'a yaptığı iş karşılığı verilmiş daireyi tuttum. Ben Kocamanlar İnşaat'tan tuttum" sözleriyle konuyu geçiştiriyor.