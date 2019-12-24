Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinden TOGO ikiz kuleleri için 25 milyon lira rüşvet istediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan CHP eski Ankara Milletvekili Sinan Aygün basın toplantısı düzenledi.

Aygün 'TOGO Kuleleri' inşaatının mühürlenmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağırıldığını belirterek, "Perşembe günü belediyeye kız kardeşim ile gittik. Grup odasına girdik, 8 tane Meclis üyesi. 'Ağabey bize ne vereceksin?' diye soruyorlar. Ben 'Sizde hiç korku yok mu? Burası CHP'nin odası' dedim. Bana ne cesaretle böyle bir teklifte bulunursunuz? Benden niye para istiyorsunuz? İstinafa müracat edip etmemek için. Bu toplantı da bana sürekli ne vereceksin. Yav ne vereyim, niye veriyim kardeşim! 'Ben gidiyorum' deyip çıktım" diye konuştu. Daha önce kendi ofisinde 3 belediye meclis üyesinin gelerek "Abi ya sen bize bir şey söyle de biz bunu bağlayalım" dediğini "Ya neyi bağlayacaksınız? Sizin derdiniz ne? diye sorduğunda da 25 milyon dediklerini söyleyen Aygün " 14 Mayıs'ta, 20 Haziran'da, 22 Temmuz'da Mansur Yavaş burayı denetledi. 10 Kasım'da ben dilekçe verdim gelin denetleyin diye. Mübarek adam sen buraya 3 tane adam yollamışsın, denetlemişsin, denetleme raporlarını vermişsin, aferin Sinan Aygün çok güzel inşaat yapmışsın övgüler oldu, methiyeler oldu. Ondan sonra neden ofisime gelip bu görüşmeyi yaptınız" dedi. İşte Aygün'ün diğer açıklamaları;

25 MİLYONLUK OKUL BEDELİNİ NEREDEN HESAPLADIN?

Mansur Yavaş diyor ki; 'Biz 25 milyonu okul için istedik'. 25 milyon okul bedelini sen nereden buldun ya. '1 milyonluk okul yapıyorlar' diyor. 1 milyon da yanlış 25 milyon da yanlış. Bu okulun maliyeti 6.5-7 milyon liradır. 25 milyon nereden çıktı? Benden okul pazarlığı yapmaya gelmediniz ki!

Arsa 12 bin 82 metredir. Mansur Bey'in dediği gibi 20 bin metrekare değildir. Bunun 2 bin 722 metresi şahsıma aittir. Benden rüşvet istediler, para istediler" diye suç duyurusu yapıyorum. Yavaş beni FETÖ'cülükle suçluyo Londra'da kimin evi, şirketleri var bunu araştırın bakalım. FETÖ'cülükle suçlanacak son insan benim..

İSTİNAF DİLEKÇESİ 28 DAKİKA SONRA NEDEN GERİ ÇEKİLDİ?

AYGÜN, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin istinaf dilekçesini 28 dakikada geri çektiğine işaret ederek "Bu Mansur Yavaş'tan, belediyeden, Ankara'nın çekeceği var. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ruhsatın iptali için dava açıyor. Bu sefer diyor ki, Mimarlar Odası dava açabilir. Böyle bir karar çıkıyor ve bu inşaat mühürlenebilir. İşte sorun bu. Biz de diyoruz ki, biz istinafa götürdük, davayı kazandık. Bunu da istinafa götür diyoruz. 'Götürmem' diyor" Yavaş'ın 30 gün içinde karara itiraz etmesi ya da etmemesi gerekiyordu. Süre 13 Aralık'ta doluyor. İstinafa götürüyoruz. Ben Mansur Yavaş'ın özel kalemine dilekçe veriyorum. Bak diyorum, siz bu davayı kaybederseniz ben kaybetmiyorum. Çok büyük tazminat ödersiniz, bedel ödersiniz. Bu parayı belediyeden alırım ben. Çünkü yanlış bir şi yapmadım. 16.00'da verdim, 16.57'de üç dakika kala istinafa başvurdular. Haksız davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir şeklinde başvuru yapılıyor.. Bu Mansur Yavaş'ın talebi. 28 dakika sonra 17:25'te dilekçeyi geri çektiler. Çekme gerekçesinde "İstinaf yoluna gidilmesinde idaremizin hukuki menfaati bulunmamaktadır ' deniliyor. Pazartesi günü de inşaatı mühürlediler" dedi.

BUNU GELİP ARSAYI ÖLÇSÜN DİYE YAVAŞ'A YOLLAYACAĞIM

Mansur Yavaş'ın TOGO kulelerinin arsasının büyüklüğünü de doğru söylemediğini anlatan Aygün, "Bu metreyi Yavaş'a yollayacağım. Kaçak inşaat diyordu. Gitsin ölçsün" dedi.



MADEM RANTIM 950 MİLYON LİRA, YAVAŞ 550'YE BENDEN ALIP ODTÜ'YE BAĞIŞLASIN

AYGÜN, " 25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım ve rant sağlamışım. Değeri de 950 milyon liraymış. 120 bin metrekare eksi 7 kat yerin dibine doğru otopark. 22 bin 500 metrekare inşaat yaptım. Ankara için mahsurlu bu adam. Madem rantım 950 milyon lira ben o rantı sana 550 milyon liraya vereyimq. Karşıda ODTÜ yerleşkesi var, yurt sorunları var. Çok yardımsever ya ODTÜ'ye bağışlasın, yurt yapsın burayı.

YAVAŞ'I ADAYLIĞA İKNA ETTİĞİ İDDİA EDİLEN FETÖ'CÜLER ÖRGÜTÜN KASALARI...

CHP'li eski Milletvekili Sinan Aygün'ün, Mansur Yavaş'ın CHP'den başkan adayı olmasında etkili olduğunu öne sürdüğü FETÖ'nün firari isimleri Hüseyin Saruhan'la Rahmi Bıyık'ın, örgütün para kasalarıydı. FETÖ'nün Ankara'daki mali imamı pozisyonunda bulunan Bıyık, "Terörden Arananlar" listesinde "Gri" kategoride, Saruhan ise, "Turuncu" kategoride yer alıyor. Aygün, açıklamasında FETÖ'nün ATO imamı firari Ayhan Atalay'ın, Yavaş'ı CHP'den aday olmaya ikna ettiğine dikkat çekerek diğer firari FETÖ'cüler Hüseyin Saruhan ve Rahmi Bıyık'ın rolüne de dikkat çekmişti. Saruhan ve Bıyık'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 73 sanıklı FETÖ Ana Dava'nın sanıkları arasında. Eylül 2015'te yurt dışına kaçtığı belirtilen Hüseyin Saruhan himmet toplama işlerini yürütüyordu. Rahmi Bıyık'la birlikte hareket ettiği belirlenen Saruhan'ın, HTS kayıtlarında örgütün kritik isimleri firari Şerif Ali Tekalan, Cemil Koca, İsmet Aksoy, Hüseyin Kara, Abdulkadir Aksoy ve Süleyman Uysal ile irtibatlı olduğu kaydedildi. Bıyık'ın, FETÖ'nün Türkiye'deki eğitim imamı olarak bilinen firari sanıklardan Cemil Koca'nın ortağı olduğu şirkete para transferleri dikkat çekiyor.



CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK ÖRTBAS DERDİNE DÜŞTÜ

CHP sözcüsü Faik Öztrak, rüşvet skandalıyla ilgili "Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Genel hukuk ve parti içi hukuk süreci işlemektedir" dedi.