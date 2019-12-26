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  • 26.12.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:15

'den tutuklanan 'li hakkında flaş gelişme!

'de /'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan 'li 'un avukatının tutukluluğa itirazı reddedildi.

FETÖ'den tutuklu CHP'li başkan hakkında flaş gelişme

/'ye yönelik soruşturma kapsamında 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı 'li , ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.

Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı.

Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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