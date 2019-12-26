Sorgusu yapılan Niyazi Karakoç, sanıklardan oğlu Umery Karakoç'un Çiftlik Bank'ın sahipleri ile bağlantısı olduğunu belirterek, "Belediyenin etkinliklerinde ve açılışlarında sunumu ben yapıyordum. Mehmet Aydın, oğlum nedeniyle yaptığım etkinliklerden haberdardı. Kendileri ile çalışmam için oğlum aracılığıyla teklifte bulundu. 2017 yılı Aralık ayında Çiftlik Bank'ın Konya'da yaptığı, ulusal televizyonlarda da yayınlanan çiftliğin açılışına ilişkin etkinlikte sunumu ben yapmıştım" dedi.
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