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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 14:39

davasında flaş gelişme! Firari isim mahkemede her şeyi anlattı!

Kurucusu 'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı davasına devam edildi. Davanın firari sanığı Çiftlik Bank eski Genel Müdürü , bugünkü duruşmaya gelerek ifade verdi. Mehmet Aydın ile birlikte 4'ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugünkü duruşmasına hakkında yakalama kararı bulunan Niyazi Karakoç, tutuksuz sanıklar Savaş Yıkılmaz, Erol Korkut, , Cafer Çolak, Ahmet Furkan Ferman ile 20 müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

Sorgusu yapılan Niyazi Karakoç, sanıklardan oğlu Umery Karakoç'un Çiftlik Bank'ın sahipleri ile bağlantısı olduğunu belirterek, "Belediyenin etkinliklerinde ve açılışlarında sunumu ben yapıyordum. Mehmet Aydın, oğlum nedeniyle yaptığım etkinliklerden haberdardı. Kendileri ile çalışmam için oğlum aracılığıyla teklifte bulundu. 2017 yılı Aralık ayında Çiftlik Bank'ın Konya'da yaptığı, ulusal televizyonlarda da yayınlanan çiftliğin açılışına ilişkin etkinlikte sunumu ben yapmıştım" dedi.

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