Diyarbakır 'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu. 5 yıl önce dağa kaçırılan Hüsniye Kaya 'nın kızı PKK 'nın elinde kurtarıldı. Hüsniye Kaya ve eşi Hüsnü Kaya evlat nöbetinin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan A Haber kameralarına konuştu.Kızının kurtulduğu haberini Süleyman Soylu'nun verdiğini dile getiren Hüsniye Kaya,dedi.

DEVLETİMİZ BABA DEVLETTİ

Baba Hüsnü Kaya ise, "Bu haberi duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. Bizim devletimiz baba devlettir Allah Başkan Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah Başkan Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya ve tüm polis memurlarından razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da bu mücadeleye destek verdiği içn teşekkür ediyorum. " dedi.



EVLAT NÖBETİNE 6. GÜNDE KATILMIŞTI

Hüsniye Kaya Diyarbakır'daki acılı ailelerinin HDP binası önündeki nöbetine 6. günde katılmıştı. Eyleme yeni katılan Hüsniye Kaya, 2015 yılında 14 yaşında olan kızı Mekiye Kaya'nın okula diyerek evden çıktığını ve bir daha haber alamadığını söylemişti. Kaya, "Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an Suriye'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin, onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım" diyerek kızına çağrı yapmıştı.