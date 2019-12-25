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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 06:48

Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Komisyonu'nun çalışma süresi 1 yıl uzatıldı. imzalı karar 'de yayımlandı.

OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışması süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Kararı 'de yayımlandı.

Komisyon, 'ları ile tesis edilen işlemlere ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlıyor.

Yapılan son açıklamaya göre Komisyon 92 bin başvuruyu sonuçlandırdı, 34 bin başvurunun incelemesini ise sürdürüyor.

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