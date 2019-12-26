FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en kritik isimlerinden biri olan Adil Öksüz ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. FETÖ'nün MİT mahrem imamı S.Z., itirafçı oldu ve "Adil Öksüz'e sahte MİT belgesini ben hazırladım" dedi MİT mahrem imamı S.Z., "Adil Öksüz'ün MİT'e çalıştığı yönünde algı yapılması talimatı aldım. Öksüz'ü MİT elamanı olarak gösteren sahte angaje formunu ben hazırladım. Bu form örgüt tarafından kullanılan hesaplardan paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN HAZIRLADIĞI SAHTE RAPOR ÜZERİNDEN YALAN SİYASET YAPTI!

2016'dan bu yana tüm grup toplantılarında, katıldığı canlı yayınlarda kısacası her fırsatta Adil Öksüz'ün bir MİT ajanı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun yalanı yıllar sonra itirafçı bir FETÖ'cünün Adil Öksüz'e "sahte ajan raporu hazırladığını" söylemesiyle açığa çıktı.

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine 'tiyatro' diyen Kılıçdaroğlu, bu sahte belgelerin gölgesine sığınarak siyaset yaptığı gözler önüne serildi.

Kılıçdaroğlu, bu yalanı 30 Ağustos 2016'da Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'yi arayarak "Adil Öksüz konusunda bana 20 gün önce önemli bir bilgi geldi. Öksüz'ün, MİT ajanı olduğuna dair bir istihbarattı" sözleriyle ortaya atmış, daha sonra da bu konu üzerinden siyaset yapmaya çalışıp hükümeti suçlamıştı.

MUHALEFET PARTİSİNİ FETÖ YÖNETİYOR!

Her iki iddianın da sahibi olan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ yalanlarına neden bu kadar sahip çıkıp bunlar üzerinden siyaset yaptığı yıllar sonra kendi partisinin milletvekillerinin açıklamalarıyla ortaya çıktı.

CHP yönetiminde önemli görevlerde olan isimler, partinin FETÖ tarafından yönetildiğini alenen dile getirmeye başladılar. Ancak FETÖ yalanlarına sarılan Kılıçdaroğlu, gerçeğin ortaya çıkmasından rahatsız olup tüm eleştirenleri partiden ihraç etti. Bu da CHP ile FETÖ'nün kirli iş birliğini göstermiş oldu.

CHP'DE FETÖ'YE DOKUNAN YANDI!

Son günlerde ise CHP'nin FETÖ'cüler tarafından yönetildiği, partide üyeliği bulunan isimler tarafından dilledirilmeye başladı. Ancak FETÖ'yü eleştiren partinin en önemli isimleri dahi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tasfiye edildi. Eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan 31 Mart seçimleri öncesinde "Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz" diyerek derin ilişkiye dikkat çekmişti. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de CHP'nin FETÖ'ye karşı tutumunu eleştirmişti. Ateş, "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı'' ifadelerini kullanmıştı. Ateş bu sözlerinden dolayı partisinden ihraç edilmişti. CHP Eski Milletvekili Birgül Ayman Güler da 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin FETÖ ile ittifak yaptığını iddia etmişti. Öte yandan YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklayan isimlere ise hiçbir disiplin yaptırımı yapılmamıştı.