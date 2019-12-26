15 maddede Kanal İstanbul gerçeği: İmamoğlu'nun temelsiz iddialarına yanıt geldi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün basın toplantısı düzenleyerek "Felaket projesi" olarak tanımladığı Kanal İstanbul projesine neden karşı çıktığını 15 ana maddede anlattı. Başkan Erdoğan ve Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlıkları döneminde danışmanlık veren eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise İmamoğlu'nun temelsiz iddialarına yanıt verdi. İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a katmerli ihanet ve felaket projesi" olarak tanımladığı Kanal İstanbul'a neden karşı olduklarını, "Ya Kanal ya İstanbul" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında 15 maddeyle açıkladı. Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunu masaya yatıran İmamoğlu, raporda bilim insanlarının görüşüne yer verilmediğini ileri sürüp, İstanbulluları ve sivil toplum kuruluşlarını raporu okuyup, başlatacakları hukuki sürece müdahil olmaya davet etti.
İmamoğlu'na yanıt ise Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan geldi. Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü 15 maddeyi tek tek yanıtlayan Ilıcalı, İmamoğlu'nun iddia ettiği maddelerle ilgili "Bilimsel aslı olmayan, vatandaşta korku oluşturmak için yapılan mesnetsiz bir açıklama" olarak değerlendirdi.
İŞTE İMAMOĞLU'NUN İDDİALARI VE ILICALI'NIN YANITLARI