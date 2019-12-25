CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğim" diyerek siyaset yapıyor. İzmir'de yaşananlar ise iç açıcı değil. Kentte sık sık yaşanan su krizlerinin arasına bir yenisi daha eklendi.

İZMİR'DE SU KUYRUKLARI

İzmirliler, 3 gün boyunca susuz kaldı. Vatandaşlar, çatıdan gelen yağmur sularını biriktirdi, caddelerdeki suyla duş almaya başladı.

Yaşanan su krizlerinin üzerine CHP Genel Merkezi, belediye başkanlarıyla ilgili anket yaptırdı.





SU BİRİKİNTİSİNDE YIKANDILAR

İzmir'in Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2 bin 200 mm'lik hatta, pazar günü meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Torbalı, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor.

60 saatlik su kesintisinin çarşamba günü sona ermesi beklenirken, belediye ekipleri mahallelerde tankerle su dağıtmaya başladı.

Vatandaş, bidonlarla tankerlerden su almak için sıra beklerken, sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı.

GÜLDÜREN ANKET

Kılıçdaroğlu'nun masasına bırakılan anket sonuçlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, oylarının yüzde 58,1'den yüzde 61,1'e yükseldiği görüldü.

VATANDAŞLAR İSYAN ETMİŞTİ

Mahalle sakini Gönül Bahçivancıoğlu şunları söyledi: "Su kesintisi çok etkiledi. Hiçbir şekilde temizliğimizi yapamıyoruz. Tuvaletler kötü kokuyor. Aniden kesildiği için su alamadık. Birikmiş suyumuz yoktu. Dün bütün marketleri dolaştım, parayla bile su bulamadım. İnsanlar hepsini almış. Durumumuz o kadar kötüydü. Yüzümüzü çok az su ile yıkıyoruz. Diş fırçalayacağız ama su yok"