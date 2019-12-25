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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 17:34

Gazetesi'nin hazımsızlığı

'nin Otomobili Girişim Grubu (), in ön panjurunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaştı. Otomobile dair her gün yeni bir detayın ortaya çıkması vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yerli otomobili hazmedemeyen yancısı Gazetesi ise skandal bir habere imza attı.

BirGün'ün yerli otomobil hazımsızlığı

'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda , her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Bu kapsamda TOGG, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.



BİRGÜN'DEN BÜYÜK HAZIMSIZLIK!
de gelinen süreci hazmedemeyen Gazetesi, hazımsızlığını gözler önüne seren bir habere imza attı. Gazete, yerli otomobile ilişkin gelişmeyi alaycı bir tavırla "Yerli otomobilden bir detay daha paylaşıldı: Kaputu da var" şeklinde duyurdu. Söz konusu paylaşımla ilgili Takvim'in haberine cevap veren BirGün "Yoksa kaputu yok mu?" ifadeleriyle yerli otomobil hakkında alaycı yaklaşımını sürdürdü.


SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
BirGün'ün yerli otomobille ilgili üst üste yaptığı alaycı paylaşımlar sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları BirGün'ün paylaşımlarına yönelik "Bu ülkeye tek bir çivi çakılmasına bile tahammülü olmayan sözde sol özde emperyalist uşağı, tetikçi BİRGÜN denilen paçavranın bu yazdıklşarını unutmayın. Çok yakında eğlencelik olarak kullanacağız bu yazdıklarını" yorumunda bulundu.

İşte sosyal medyadan yerli otomobili hedef alan BirGün'e tepkiler:










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YILDIZ YILDIZ

KÖPEKLER SAHİPLERİ İÇİN HAVLAR

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cevapla 25.12.2019 16:52
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