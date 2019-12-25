Tarım ve Orman Bakanı Belir Pakdemirli, Trabzon'da çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

İşte Pakdemirli'nin açıklamasından satır başları:

Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var. Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını. Bunun sebebi nedir? İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Yıldırım da düşmediğine göre burada insan faktörü ön plana çıkıyor. Burada tabii kasıtla ihmal, bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri bununla ilgili gerekli çalışmaları zaten yapıyor.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, 9 EV TAHLİYE EDİLDİ

Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktada çıkan örtü ve orman yangınlarına ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi, Taşcılar Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangınına da ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda çıkan ufak çaplı örtü yangınlarının ise kendiliğinden söndüğü gözlendi. Gece boyu süren yangınlar nedeniyle risk altında olan Günebakan Mahallesi'nde 9 ev tahliye edildi.