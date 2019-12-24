İzmir'de 3 günlük su kesintisinin ardından mağdur olan vatandaşlar çözümü çatıdan akan yağmur sularında bulundu. İzmirliler, ellerine aldığı şişelerle çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı. Bu görüntüler sosyal medyada da günün konusu oldu...
3 GÜNLÜK SU SIKINTISI
Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı.
YAĞMUR SUYUNA MUHTAÇ KALDILAR
İzmirliler, ellerine aldığı şişelerle çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı.
Susuz kalmaktansa yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan İzmirlilerin hali, izleyenleri düşündürdü.
TANKERLERLE SU TAŞIMAYA BAŞLADILAR
Altyapı sistemini yıllardır iyileştiremeyen CHP'li belediye vatandaşlardan gelen tepki üzerine mahalleye tankerle su gönderdi.
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