ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca yerel düzeyde teklifler alındı ve toplam 17 teklif iletildi. Değerlendirme sonucu Türkiye'de ABD Hava Kuvvetleri'nin askeri üs tesisleri ve destek birimlerine yönelik genel inşaat kategorilerinde çeşitli dallardan oluşan projeler sekiz Türk şirketine verildi.

Toplam 95 milyon dolar değerindeki projelerin 31 Aralık 2024'e kadar tamamlanması öngörülüyor. Söz konusu projelerin verildiği Türk şirketler Adana, Ankara ve İstanbul merkezli.

Projeleri üstlenecek olan şirketlerin adları şu şekilde:

Aytekin Serol İnşaat Taahhüt Mühendislik Anonim Şirketi (Adana), Emta İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (Ankara), Bor İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adana), Kuryapı Sağlık Ürünleri Gıda İnşaat (Adana), Santes Uluslararası Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (İstanbul), Serka Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi (İstanbul), Set Dış Ticaret Sanayi Petrol Taşımacılık Atık Tesisleri Bilişim ve İnşaat Limited Şirketi (Adana).

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Adana'daki İncirlik Üssü dahil olmak üzere Türkiye'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketi yapacak.