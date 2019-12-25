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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:39

Son dakika: 'da 775 litre ile ele geçirildi

'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 775 litre ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

O ilimizde 775 litre sahte içki ile ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda 775 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

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