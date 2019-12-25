İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda 775 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.
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