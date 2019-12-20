Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.12.2019 23:09
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 23:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş ve açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ", ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından flaş S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine ilişkin görüşmeler kapsamında genel kuruluna hitap ediyor.

Oktay, "S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir" açıklamasında bulundu.

Detaylar Geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri