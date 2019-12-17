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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 16:58

Başkan Erdoğan'ın İncirlik restine halktan tam destek! Ankete göre halkın yüzde 64'ü kapatılmasını istiyor!

’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat’ın doğusunda başlattığı Harekatı’nı sindiremeyen parlamentosunun skandal Ermeni soykırımı kararına tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Gerekirse İncirlik’i, Kürecik’i kapatırız” uyarısında bulunmuştu. ’in Erdoğan’ın bu açıklamalarıyla ilgili yaptığı ankette halkın yüzde 64’ü söz konusu üslerin kapatılmasını istediğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın İncirlik restine halktan tam destek!

Senatosu, olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı 12 Aralık'ta oylandı.

Cumhurbaşkanı , ABD Kongresi'nde Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söyledi.

ABD Senatosunun kararı ile ilgili "Burada hiçbir belge ortaya koyamayanların söyleyecek sözü yoktur. Çıkıp karar almışlar, alsanız ne yazar. Aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bu kararlar siyasidir. Hukuka uygun hiçbir yanı yok. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullanan Erdoğan "Yeri geldiğinde otururuz kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i kapatırız" dedi.

İNCİRLİK KAPATILSIN!
Erdoğan'ın 'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik Üssü'nün kapatılması fikrine Türk vatandaşlarının yüzde 64'ü destek veriyor. Araştırma şirketi 'in son araştırmasında katılımcıların yüzde 30'u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasını isterken, yüzde 64'ü ise üslerin direkt olarak kapatılmasından yana.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NI ÇEKEMEDİLER SKANDAL ERMENİ KARARINI ONAYLADILAR
ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bunun en önemli sebebi nedir diye sorulan katılımcıların yüzde 28,3'ü ''ye Harekâtı dolayısıyla ders verilmek istenmesi" derken, yüzde 20'si yakın gelecekteki seçimlerde Ermeni oylarının önemli ve belirleyici olması, yüzde 19,4'ü Ermeni lobisinin ABD'de etkin olması, yüzde 18,5'i Türkiye düşmanlığının dışa vurulması için uygun bir zaman olması yanıtını verdi.

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