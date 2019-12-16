Başkan Erdoğan: Gerekiyorsa İncirlik'i kapatırız

Bu anlaşma ile Akdeniz'de Libya 'nın ve Türkiye'nin hakları korunacak. Burada Sevr ters yüz edildi. Seçim 2023 Haziran'da olacak. Kanal İstanbul birilerini rahatsız ediyor. Burayı yap-işlet-devret ya da milli bütçe ile yapacağız. PKK'yı K. Irak'ta saldırı yapamaz hale getirdik.Erdoğan,ifadesini kullandı.Erdoğan, Turkuvaz Medya'nın ortak canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:1 milyonun üzerindeki belgeyi açıyoruz, gelin inceleyin. Biz belgeyle konuşuyoruz, siz karar alsanız ne yazar. Kızılderililerin tarihi ABD'nin yüz karasıdır.ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir. Yeri geldiği zaman otururuz, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız.

Akdeniz'de hem Libya'nın hem de Türkiye'nin hakları bu anlaşma ile korunacak. Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda.Bu güzellikleri görünce dayanamıyorlar. Birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Yap-işlet yada milli bütçe ile yapacağız.Kemal efendi, tank palet fabriklasını sattınız diyor, ne satması! Yalan söyleme dürüst ol, doğru konuş. Buranın işletme noktasında 25 yıllığına BMC'ye kiralandı. Satış yok ama adamda yalan bol.Bizim seçimimiz 2023'tür." Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını birileri öğrenecek. Biz şimdi tüm hazırlıklarımızı 2023 Haziran'a yapıyoruz.Kadın haklarının güçlendirilmesi konusunda çok önemli mevzuat düzenlemeleri yaptık. Nerede eksiklik varsa üzerine gideceğiz. Adli kontrolle serbest bırakılıyor. Böyle bir şeye tahammül edemiyorum.Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.