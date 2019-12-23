Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen FOX TV 'nin eski Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt , Halk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu. Sedat Bozkurt'un CHP 'nin yayın organı Halk TV'nin başına geçmesinin ardından bomba gerçek ortaya çıktı.Konuyu Hürriyet'yeki köşesinde değerlendiren Ahmet Hakan ifadelerini kullandı.Yine Ahmet Hakan'ın iddiasına göre Sedat Bozkurt'u Halk TV'ye öneren isim Abdullah Gül'ün yakınları oldu. Bu iddia, CHP'li Halk TV'nin parti tabanını Gül'e ısındırmak için hazırlandığı iddialarını da güçlendirdi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yönettiği Halk TV, geçen hafta Birleşik Kralık'ta yaşayan tekstilci Cafer Mahiroğlu'na satılmış, istifa eden genel yayın yönetmeni Serhan Asker'in yerine ise göreve Sedat Bozkurt getirilmişti.



