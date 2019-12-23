Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen FOX TV'nin eski Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, Halk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu. Sedat Bozkurt'un CHP'nin yayın organı Halk TV'nin başına geçmesinin ardından bomba gerçek ortaya çıktı.
PARTİ TABININI GÜL'E ISINDIRACAK!
Konuyu Hürriyet'yeki köşesinde değerlendiren Ahmet Hakan "Deniliyor ki, Sedat Bozkurt iyi bir gazetecidir ama herkes bilir ki Abdullah Gül'e yakındır. Sedat Bozkurt'un Halk TV'nin başına geçmesiyle parti tabanı Abdullah Gül'e ısındırılacak. Yeni süreçte mutabakatın merkezinde Abdullah Gül olacak" ifadelerini kullandı.
GÜL'ÜN YANDAŞLARI ÖNERDİ!
Yine Ahmet Hakan'ın iddiasına göre Sedat Bozkurt'u Halk TV'ye öneren isim Abdullah Gül'ün yakınları oldu. Bu iddia, CHP'li Halk TV'nin parti tabanını Gül'e ısındırmak için hazırlandığı iddialarını da güçlendirdi.
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yönettiği Halk TV, geçen hafta Birleşik Kralık'ta yaşayan tekstilci Cafer Mahiroğlu'na satılmış, istifa eden genel yayın yönetmeni Serhan Asker'in yerine ise göreve Sedat Bozkurt getirilmişti.
FETÖ'NÜN EN AKTİF OLDUĞU DÖNEMDE GÖREVDEYDİ!
Sedat Bozkurt, rastgele seçilen bir isim değil! FETÖ'ye ait Asya Arama Kurtarma Sağlık ve Acil Yardımlar Derneği çalışanı Osman G., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen bir dava kapsamında ifade vermişti. Osman G. ifadesinde FOX TV'den kısa süre önce ayrılan Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt hakkında da bomba bir iddiada bulunmuştu. Osman G., "2015'te Halil Soylu'nun ajansı tarafından Kuzey Irak'ta bir gezi düzenlendi. Bu geziye Today's Zaman gazetesinden Abdullah Bozkurt katıldı. FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt isimli şahıs özel olarak davet edildi. Bugün gazetesinden avukat olan bir kişi daha vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum. Ben fotoğrafçı olduğum için bu gezide vardım. Kuzey Irak'ta yetimhane açılışı gerçekleşecekti. FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt bu geziye davet edildi ve özellikle bu şahsın masrafları, tüm harcamaları karşılandı. Kendisine ekstra bir para verilip verilmediğini bilmiyorum ancak bu şahıstan Türkiye'ye döndüğü zaman açılışı yapılan örgüte ait yetimhaneyi öven yazı yazılması istenildi" demişti.
"PARA KARŞILIĞI ÖRGÜT ADINA FAALİYET GÖSTERMESİ İSTENİYORDU"
Geziyi organize eden ajans sahibi Halil Soylu'nun özellikle FETÖ'nün medya yapılanmasında yurt dışına farklı gruplardan ve farklı görüşlerden insanları bir araya getirdiğine dikkat çeken Osman G., "Onlara bir miktar para vererek örgüt adına faaliyet göstermesini istiyordu" ifadelerini kullanmıştı.
PARTİ TABININI GÜL'E ISINDIRACAK!
Konuyu Hürriyet'yeki köşesinde değerlendiren Ahmet Hakan "Deniliyor ki, Sedat Bozkurt iyi bir gazetecidir ama herkes bilir ki Abdullah Gül'e yakındır. Sedat Bozkurt'un Halk TV'nin başına geçmesiyle parti tabanı Abdullah Gül'e ısındırılacak. Yeni süreçte mutabakatın merkezinde Abdullah Gül olacak" ifadelerini kullandı.
GÜL'ÜN YANDAŞLARI ÖNERDİ!
Yine Ahmet Hakan'ın iddiasına göre Sedat Bozkurt'u Halk TV'ye öneren isim Abdullah Gül'ün yakınları oldu. Bu iddia, CHP'li Halk TV'nin parti tabanını Gül'e ısındırmak için hazırlandığı iddialarını da güçlendirdi.
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yönettiği Halk TV, geçen hafta Birleşik Kralık'ta yaşayan tekstilci Cafer Mahiroğlu'na satılmış, istifa eden genel yayın yönetmeni Serhan Asker'in yerine ise göreve Sedat Bozkurt getirilmişti.
Sedat Bozkurt, rastgele seçilen bir isim değil! FETÖ'ye ait Asya Arama Kurtarma Sağlık ve Acil Yardımlar Derneği çalışanı Osman G., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen bir dava kapsamında ifade vermişti. Osman G. ifadesinde FOX TV'den kısa süre önce ayrılan Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt hakkında da bomba bir iddiada bulunmuştu. Osman G., "2015'te Halil Soylu'nun ajansı tarafından Kuzey Irak'ta bir gezi düzenlendi. Bu geziye Today's Zaman gazetesinden Abdullah Bozkurt katıldı. FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt isimli şahıs özel olarak davet edildi. Bugün gazetesinden avukat olan bir kişi daha vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum. Ben fotoğrafçı olduğum için bu gezide vardım. Kuzey Irak'ta yetimhane açılışı gerçekleşecekti. FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt bu geziye davet edildi ve özellikle bu şahsın masrafları, tüm harcamaları karşılandı. Kendisine ekstra bir para verilip verilmediğini bilmiyorum ancak bu şahıstan Türkiye'ye döndüğü zaman açılışı yapılan örgüte ait yetimhaneyi öven yazı yazılması istenildi" demişti.
"PARA KARŞILIĞI ÖRGÜT ADINA FAALİYET GÖSTERMESİ İSTENİYORDU"
Geziyi organize eden ajans sahibi Halil Soylu'nun özellikle FETÖ'nün medya yapılanmasında yurt dışına farklı gruplardan ve farklı görüşlerden insanları bir araya getirdiğine dikkat çeken Osman G., "Onlara bir miktar para vererek örgüt adına faaliyet göstermesini istiyordu" ifadelerini kullanmıştı.
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