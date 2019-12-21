Konya'daki Çumra Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi Numan B., geçtiğimiz aylarda intihar etti. Aileye taziye ziyaretine gelen rehberlik öğretmeni Asude K., gencin canına kıymadan önce "Ölüme Fısıldayan Adam" isimli kitabı okuduğunu öğrendi. Henüz 17 yaşında olan Numan B.'nin neden intihar ettiği sorusuna cevap arayan duyarlı öğretmen, sözü geçen kitabı okudu. Kitapta başkarakter olan kişinin isminin de "Numan" olduğunu gören öğretmen, kitap karakterinin defalarca farklı yöntemlerle intihar etmeye çalıştığını ve kitabın intihara yönlendiren bir dille yazıldığını fark etti.

DOSYA, İSTANBUL'DA

Hiçbir sorunu yokken bir anda intihar ederek hayatına son veren Numan B.'nin kitaptan etkilendiğini düşünen rehberlik öğretmeni Asude K., durumu Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Kitabın intihara yönlendirdiği ve Numan B. gibi farklı intihar eylemlerinin de ortaya çıkma durumuna karşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe yazan öğretmen, tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Asude K., dilekçesinde "Kitap yazarı Büşra Yılmaz'ın hikâyeyi kurgularken intihar olgusunu kitabın farklı bölümlerinde betimleyici ifadelerle işlediği görülmüştür" dedi. Dilekçe, incelemenin ardından Çumra Kaymakamlığı'na gönderildi. Kaymakamlık da kitap yazarı Büşra Yılmaz hakkında ölüme sebebiyet vermekten dava açılması ve kitapların piyasadan toplatılması için suç duyurusunda bulunuldu. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu kitap ve yazarı hakkında soruşturma başlattı. Kitabı basan Epsilon Yayınevi'nin İstanbul'da olması üzerine dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosya hakkında soruşturma devam ediyor.

FOX HABER ÇANAK TUTMUŞ

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Yılmaz'ın kaleme aldığı kitabı, FOX haber sunucusu Fatih Portakal'ın da gündeme getirerek intihara yönlendiren kitaba çanak tuttuğu ortaya çıktı. FOX TV'de yayımlanan haberde, Yılmaz'ın 13-17 yaş aralığında okuyucu kitlesi olduğu ve 100 bin satan kitabın genç yazar tarafından depresyonda olduğu bir dönemde yazıldığı anlatıldı.

ZUHAL TOPAL'IN PROGRAMINDAN SONRA O DİZİ DE ÇALINTI ÇIKTI

Yalan ve iftira dolu haberleriyle televizyon tarihine geçen Fox TV son olarak hırsızlıkla gündeme gelmişti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Fox TV'yi hırsızlıkla suçlayarak dava açmasının yankıları devam ederken, bu sefer Fox TV'de yayınlanan dizi ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programını çalarak Zuhal Topal'la Sofrada formatında yayın yapan Fox TV, Ferhat ile Şirin adlı diziyi de Muzaffer Savaş'ın kendi yazdığı Kayıplar- Sevginin Gücü adlı romandan kopya edilerek izinsiz bir şekilde ekrana uyarlandığını iddia edildi.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugün köşesinde "Fox dizisi için 'çalıntı' iddiası" başlıklı yazı kaleme aldı.

İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı:

FOX'la ilgili intihal, kopyalama, format hırsızlığı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Geçen hafta tv8'in patronu Acun Ilıcalı, FOX ekranlarındaki Zuhal Topal'la Sofrada adlı yapımın kendi programlarından kopyalanarak ekrana getirildiğini iddia etmiş, bunun bilirkişi raporuyla da belgelendiğini belirtmişti.

Bu kez FOX'un yeni bir intihal girişiminde bulunduğu iddiası bir Yakından Kumanda okurundan geldi. Köşemize yazarak sesinin duyulmasını isteyen Muzaffer Savaş adlı okurumuz, FOX'ta yayınlanan O3 Medya yapımı Ferhat ile Şirin dizisinin kendi yazdığı Kayıplar- Sevginin Gücü adlı romandan kopya edilerek izinsiz bir şekilde ekrana uyarlandığını iddia etti. İşte, FOX'a ve yapımcı firmaya defalarca konuyu bildirmesine rağmen kendisine herhangi bir geri dönüş yapılmadığını söyleyen okurumuzun ihbar niteliği taşıyan o iddiası:

'AİLENİN İSMİ BİLE AYNI'

"Ferhat ile Şirin dizisinin ilk bölümlerinden itibaren kopya ve çalıntı olduğunu yazdım, çizdim, anlattım. Çünkü Kayıplar-Sevginin Gücü adlı roamanımdan izin alınmadan kopya edilmiş, uyarlanmıştır.

Karalı Ailesi'nin ismi ve ailenin başından geçenler aynen, birebir anlatılmıştır. Romanımdan kopya edildiğini her türlü ispata hazırım.

Yüksel Bey, sesimi duyurmak için desteğinizi istiyorum. Kayıplar- Sevginin Gücü adlı romanım bir üçlemedir. İlk bölümü 450 sayfa olarak 2019 yılının başında çıktı.

Devamı olan ikincisini yazıyordum.

Ancak izin alınmadan daha ilk kitabımın kopya edilmesi kimyamı ve psikolojimi altüst etti. Şimdi devamı bittiğinde çıkarmaktan korkar oldum. Kaldı ki bu romanımın üçüncü bölümü de var. 3-4 yıldır yaşanmış olaylardan esinlenerek arşivleyip çalışmalarını yaptığım ve kurguladığım ilginç ve mucizevi olaylar zincirini kapsıyor.

'İTİRAZ ETTİM AMA...'

Daha önceden gerek sosyal medyada, gerek FOX TV'ye, yapımcı firmaya, senariste dizinin çalıntı ve kopya olduğunu yazmış, itiraz etmiştim. İzin alınmadan Kayıplar-Sevginin Gücü adındaki romanımda yer alan Karalı Ailesi'nin ismini ve ailenin başından geçenleri aynen, birebir, değiştirmeden kullanıp diğer karakter isimleri ve bazı olayların yerlerini değiştirerek kopya edildiğini söylemiş ve yazmıştım. Ferhat ile Şirin dizisinin ilk iki bölümünde gelişen olaylar zaten aynen romanımdan neredeyse uyarlanmıştı. Bu iki bölümünden sonra haklarında dava açacağımı, arka arkaya gönderdiğim e-mailler ve sosyal medya paylaşımlarımdan sonra dizinin akışını değiştirerek güya farklı bir havaya, bir aşk dizisine büründürmek istemişler. Ama neticede dizi, romanımdan izin alınmadan kopya edilmiştir. Diziyi takip ettiğimde romanımdaki farklı olaylardan alıntıların devam ettiği yine belli oluyor. Romanım çok farklı ve ilginç olaylar içerdiği için senaristin etkisinde kaldığı ve bu nedenle kopya ederek senaryoyu yazdığı gün gibi aşikar. Haklarında dava açmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Alın terine, emeğe ve yazarların haklarına tecavüz edenleri binlerce defa lanetliyorum..."

YEMEK PROGRAMLARINA İZLEYİCİ TEPKİSİ

TV8'in Yemekteyiz ve FOX'un Zuhal Topal'la Sofrada programları arasındaki format tartışması geçen haftaya damgasını vurmuştu. Okurumuz Bekir Dere ise konuya bambaşka bir yönden yaklaşmış: "Aslına bakarsanız evlilik programları gibi yemek programları da yasaklanmalı. Yasaklara karşıyım ama kontrolsüz bir hal alan yayıncılığa disiplin getirmek için şart. Neden yasaklanmalı?

1- İsraf had safhada.

2- Lezzet tartışması yerine ego tatmini zirvede.

3- Samimiyetsizlik, arkadan konuşma, alay etme gibi kötü örnek olmaları. Uzatmak istemem. Zaten boşuna, zaman doldursun diye yapılan ucuz, kalitesiz yapımlar. Aklımızla alay ettiklerini zanneden basit programlar."

GAF'LET KÜRSÜSÜ

Ankara'daki hastanede MR çekimi sırasında bir personel, elinde 70 santimlik İngiliz anahtarı ile odaya girince, koca anahtar manyetik etki yüzünden hastanın koluna saplandı. (MR odalarına girişte ceplerdeki bozuk paralar, parmaklardaki yüzükler bile çıkarttırılıyor)

NE DEMİŞ?

"Toprağı çanak eden ateş, insani kamil eden sabırdır." (atv'nin Kuruluş Osman dizisinden)

ZAP'TİYE

'Turco' adıyla bebek bezi yapıp pazara sürdüler. Umarım aynı isimle tuvalet kağıdı da üretmezler.