Ahmet Davutoğlu Pelikancı gibi konuşuyor!

Melih Altınok'un köşe yazısından konuyla ilgili bölüm şu şekilde:

Davutoğlu o günlerde çıktığı televizyon programlarında ve mitinglerinde bunu söyleyen gazetecilere "iftiracılar", "kumpasçılar" "bölücüler" diye hakaretler savuruyordu...

Gelin görkün ki aynı Davutoğlu dün 3 yıl sonra çıkıp şunları söyledi:

"İlk defa burada söylüyorum. Başkanlık referandumuna 'evet' çağrısı yaptığıma şahit olmadı kimse, o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir cesur televizyon kanalı çıkmadı."

Pes...

İyot gibi açığa çıkmanın, iftira dediğini itiraf ederken yakalanmanın daha dramatik bir örneği olabilir mi?

Pelikancı diye nefret objesi haline getirmeye çalıştığınız, işiyle oynadığınız insalardan ne zaman özür dileyeceksiniz?

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