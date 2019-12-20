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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:38

Pelikancı gibi konuşuyor!

Sabah gazetesi yazarı , Başkanlığı döneminde kendisini eleştiren herkese Pelikancı yaftası yapıştıran ’nu eleştirdi. Altınok, “Referandumda evet kampanyası için çalışmadığını iddia eden yazarlar da şüphesiz ki Pelikancıydı” ifadelerini kullandı. Davutoğlu’nun 3 yıl sonra yaptığı “Başkanlık referandumuna 'evet' çağrısı yaptığıma şahit olmadı kimse, o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir cesur televizyon kanalı çıkmadı” ifadelerinin bir itiraf olduğunu söyleyerek “İşiyle oynadığınız insanlardan ne zaman özür dileyeceksiniz?” diye sordu.

Ahmet Davutoğlu Pelikancı gibi konuşuyor!

Melih Altınok'un köşe yazısından konuyla ilgili bölüm şu şekilde:
Davutoğlu o günlerde çıktığı televizyon programlarında ve mitinglerinde bunu söyleyen gazetecilere "iftiracılar", "kumpasçılar" "bölücüler" diye hakaretler savuruyordu...
Gelin görkün ki aynı Davutoğlu dün 3 yıl sonra çıkıp şunları söyledi:
"İlk defa burada söylüyorum. Başkanlık referandumuna 'evet' çağrısı yaptığıma şahit olmadı kimse, o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir cesur televizyon kanalı çıkmadı."
Pes...
İyot gibi açığa çıkmanın, iftira dediğini itiraf ederken yakalanmanın daha dramatik bir örneği olabilir mi?
Pelikancı diye nefret objesi haline getirmeye çalıştığınız, işiyle oynadığınız insalardan ne zaman özür dileyeceksiniz?

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