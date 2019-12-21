Yeni parti heveslilerine kötü haber: Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar

İşte Engin Ardıç'ın o ifadeleri:
Anket yapmışlar, Davutoğlu'nun partisiyle Babacan'ın henüz kurulmamış partisine yüzde 0.6 oy görülüyormuş...
Binde 6... İkisinin toplamı ha!
Bunu basında yüzde 20 gösteren serseri de çıkmıştı ama kimse tükürmemişti bile.
Seçime daha çok var, neler neler değişebilir ama "işin rengi" de üç aşağı beş yukarı bellidir.
İddia ettikleri gibi Tayyip Erdoğan'ın bunlardan korkup (!) baskın seçime gitmesine de hiç gerek kalmıyor.
Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar.
Tayyip Erdoğan'dan intikam almak için önce bir süre "Meralcilik" edip şimdi de "Babacancılık" peşinde koşan basın mensupları.
Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun da işi çok zor.
Elbette kurultayı kazanıp İnce'yi parti tarihine gömecek ama...
İster zamanında olsun ister erken, seçimde kimi aday gösterecek?
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
Anket yapmışlar, Davutoğlu'nun partisiyle Babacan'ın henüz kurulmamış partisine yüzde 0.6 oy görülüyormuş...
Binde 6... İkisinin toplamı ha!
Bunu basında yüzde 20 gösteren serseri de çıkmıştı ama kimse tükürmemişti bile.
Seçime daha çok var, neler neler değişebilir ama "işin rengi" de üç aşağı beş yukarı bellidir.
İddia ettikleri gibi Tayyip Erdoğan'ın bunlardan korkup (!) baskın seçime gitmesine de hiç gerek kalmıyor.
Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar.
Tayyip Erdoğan'dan intikam almak için önce bir süre "Meralcilik" edip şimdi de "Babacancılık" peşinde koşan basın mensupları.
Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun da işi çok zor.
Elbette kurultayı kazanıp İnce'yi parti tarihine gömecek ama...
İster zamanında olsun ister erken, seçimde kimi aday gösterecek?
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.