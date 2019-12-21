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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 13:07

Yeni parti heveslilerine kötü haber: Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar

Sabah Gazetesi yazarı , bugün kaleme aldığı "olmayacak duanın amini" adlı köşe yazısında tek amaçları Erdoğan'a kaybettirmek olan muhalefet partileri ve aralarına "yeni" katılanlar hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Ardıç, özellikle Babacan ve Davutoğlu'nu parlatma peşine düşen gazeteciler için de "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar
İşte 'ın o ifadeleri:

Anket yapmışlar, Davutoğlu'nun partisiyle Babacan'ın henüz kurulmamış partisine yüzde 0.6 oy görülüyormuş...
Binde 6... İkisinin toplamı ha!
Bunu basında yüzde 20 gösteren serseri de çıkmıştı ama kimse tükürmemişti bile.
Seçime daha çok var, neler neler değişebilir ama "işin rengi" de üç aşağı beş yukarı bellidir.
İddia ettikleri gibi Tayyip Erdoğan'ın bunlardan korkup (!) baskın seçime gitmesine de hiç gerek kalmıyor.

Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar.
Tayyip Erdoğan'dan intikam almak için önce bir süre "Meralcilik" edip şimdi de "Babacancılık" peşinde koşan basın mensupları.
Bu durumda 'nun da işi çok zor.
Elbette kurultayı kazanıp İnce'yi parti tarihine gömecek ama...
İster zamanında olsun ister erken, seçimde kimi aday gösterecek?

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