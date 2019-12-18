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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 08:24

darbe girişiminin medya ayağı FOX

'ta tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin medya ayağı olduğu belirtilen , bu süreçte FETÖ'den tutuklanan FOX TV Haber Müdürü 'den gelen yasa dışı bilgileri yayınlayarak algı yarattı. Kanal 25 Aralık yargı darbe girişimini yöneten FETÖ savcısı Muammer Akkaş'ın hedef aldığı Türkiye'nin ileri gelen iş adamlarını hedef alan yayınlar gerçekleştirdi.

17-25 Aralık darbe girişiminin medya ayağı FOX

yargı darbe girişiminin medya ayağı olduğu belirtilen , bu süreçte 'den tutuklanan FOX TV Haber Müdürü 'den gelen yasa dışı bilgileri yayınladı. Kanal, 25 Aralık yargı darbe girişimini yöneten FETÖ savcısı Muammer Akkaş'ın hedef aldığı Türkiye'nin en önemli iş adamlarını hedef alan yayınlar gerçekleştirdi.

-Gün, Dink'i katleden Ogün Samast'a zorla ve ısrarla Türk bayrağı tutuşturularak çekilen kurgu görüntüleri FOX TV üzerinden yayınlamış ve Dink cinayetinin askere yıkılmasına zemin hazırlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; Gün'ün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"tan 2 bin 521 kez erişim sağladığı tespit edildi.

-17-25 Aralık sürecinde FETÖ'den gelen yasadışı bilgi ve teknik takip tutanaklarını FOX TV'de yayınlayan Gün, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanıyor.



-FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin iddianamede de Gün'ün "Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs girişimi olan olaydan dahi haberdar olabilecek düzeyde etkinliğe sahip olduğu" aktarıldı.

-Yine Akıncı'da darbe girişimini yöneten tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fox TV Ankara Bürosu'nu aradığı da ortaya çıkmıştı.

-FETÖ'nün darbe girişiminde medya operasyonunu yöneten Harmancık, FOX TV'de ikinci darbe bildirisini okutmak istemişti.

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