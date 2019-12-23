İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik planlı operasyonlar dizisinin 2. aşaması kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı

İzmir merkezli 32 farklı ilde toplam 88 asker şahıs şüpheliye (24 Albay, 7 Yarbay, 15 Binbaşı, 35 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen rütbelerinde olmak üzere) yönelik yakalama ve gözaltı talimatı verilmişti.

68 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre operasyon kapsamında bugüne kadar 68 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle bilahare ifadesi alınmak üzere iptal edildiği öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ünün etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ile mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 63 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi.

43 TUTUKLAMA

Tutuklama istemiyle sevk edilen 63 şüpheliden 43'ü tutuklanırken 20 şüpheli mevcut delil durumu/Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

20 şüphelinin firari olduğu, muvazzaf şüphelilerin tamamının da açığa alındığı öğrenildi.