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  • 23.12.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 11:10

'li li yönetimi suçlayayım derken kendi israfını açığa vurdu!

'li 'nin geçmiş dönemdeki li yönetime attığı iftirada gerçek çabuk ortaya çıktı. CHP'li belediye kendi israfını kapamak için AK Partili geçmiş yönetimi suçladı. Ancak, ihale raporları gerçek israfçıyı gözler önüne serdi.

AK Partili yönetimi suçlayayım derken kendi israfını açığa vurdu!

'li belediyelerin kendi israflarını kapamak için dönemi üzerinden algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Yalan bilgilerle yapılan algı operasyonuna ise 'nin çanak tutması dikkat çekiyor.

CHP'li , insanları kandırmak için geçmiş dönem AK Parti yönetimiyle araç kiralama kıyasına girdi.

Kendi israfını kapatmak isteyen CHP'li Akhisar Belediyesi, kendi dönemlerinde 4 adet otobüs ve minibüs kiralamasını 64 bin TL'ye yaptıklarını, geçmiş dönemde AK Parti'nin aynı kiralamayı 148 bin TL'ye yaptığını iddia etti.

Ancak, ihale evraklarının ulaşılabilirliğini unutan CHP'li belediye fena çakıldı.

İhale evrakları incelendiğinde CHP'li yönetimin otobüsler ve minibüsler için saat başı 49 TL ödediği görülürken, geçmiş dönemde AK Partili yönetimin saat başı 42 TL ödediği ortaya çıktı.

ŞIRACI CHP'NİN ŞAHİDİ BOZACI ODA TV
CHP'li belediyelerin göreve geldiği günden bu yana yaptığı israfları kapatma çalışmasına yandaş medya çanak tuttu. Konuyla ilgili özel bir haber yapan ODA TV, AK Partili yönetimi israfla suçlayarak, "Bu kadar israf olur mu" başlığını attı.

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