ABD Büyükelçisi David Satterfield, son günlerde önce İYİ Parti'yi sonra CHP'yi ve en son olarak da HDP'yi ziyaret etti.

Akıllarda soru işareti bırakan bu ziyaretler, kabulden sonra basına kapalı şekilde devam etti.

İYİ Parti görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Ziyaret sırasında Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, Ankara'daki görevine yeni başlayan Büyükelçi'ye, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağı inancını dile getirmiş ve başarılar dilemiştir" ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisinin son durağı ise PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP oldu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile görüşen ABD Büyükelçisine iki kişilik çalışma arkadaşı eşlik etti.

TÜRKİYE KARŞITI KONFERANS VE GİZLİ IMF GÖRÜŞMESİNİ HATIRLATIYOR!

Yapılan tüm bu görüşmeler, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde Almanya'da yapılan ve YPG'li teröristlerin de katıldığı Türkiye karşıtı Suriye Konferansını ve Ankara Hilton Otel'de yapılan gizli IMF görüşmesini hatırlattı.

İKİ GÖRÜŞMEDE DE TÜRKİYE ALEYHİNE BİLGİLER VERİLMİŞTİ

Söz konusu Suriye Konferansı ve IMF görüşmesinde ülkenin hem güvenlik hem de ekonomik konularda tehlikeye düşeceği bilgiler Türkiye düşmanlarına aktarılmıştı.

Muhalefet olmayı yanlış anlayan bu partilerin şimdi ABD Büyükelçisi ile ne konuştuğu, hangi bilgileri verdiği büyük merak konusu oldu.