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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 17:45

, skandal konferansını böyle savundu!

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı Kemal , geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin politikasına karşı düzenlenen skandal konferansı savundu. Kılıçdaroğlu'nun, 'li isimlerin de yer aldığı konferansı savunurken "Normalde bunu yapması gereken iktidar" ifadelerini kullanması tepki çekti.

Kılıçdaroğlu, skandal Suriye konferansını böyle savundu!

Meclis tatilinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşan Genel Başkanı Kemal , Türkiye'nin politikasına karşı 'li isimlerle yaptığı skandal konferansı savundu.

YPG'ye yakın isimlerin katıldığı konferans için "Çok önemli bir toplantı yaptık" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Geçtiğimiz hafta çok önemli bir toplantı yaptık. Suriye konferansını topladık. 100'ün üzerinde gazeteci, 20'nin üzerinde uluslararası gözlemci katıldı. Beş ana yolun altını çizdik. ile Şam arasındaki yolun en kestirme yol olduğunu söyledik. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesini söyledik. ABD ile Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için bütünlüklü tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Üçüncü olarak uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı hep beraber konuşalım ve diplomasiyi etkin kılalım dedik. Dördüncü olarak bütün hamlelerimizi gözden geçirmeliyiz dedik. Beşincisi Suriye yeniden güvenlikli bölge olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacılar geri dönmesi teşvik edilmeli dedik. Normalde bunu yapması gereken iktidar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
CHP, Türkiye'nin Suriye politikasına karşı bir Suriye konferansı düzenlemiş, konferansa katılan katılımcılar arasında Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ABD'li Amy Austin Holmes'ın da olması büyük tepki toplamıştı.

Kürsüye çıkan sempatizanı Holmes, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu işgal ve istila ettiğini söylemişti.

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KARAKALEM KARAKALEM

BU ADAMIN SAVUNDUĞU HİÇ BİR ŞEYE İTİBAR EDİLMEZ, ÜLKEMİZ ALEYHİNDE NE KADAR KUMPAS VARSA ARKASINDA BU.

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cevapla 02.10.2019 17:06
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