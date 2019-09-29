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'nin düzenlediği Konferansı'nda skandalı!

'nin düzenlediği uluslararası Konferansı'nda 'li skandalı yaşandı. Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen 'li de davetli olarak kürsüye çıktı. İşte haberin detayları ve 29 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz güncel haberler...

Konferansta YPG skandalı!


CHP'nin düzenlediği uluslararası Konferansı'nda 'li skandalı yaşandı. Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen 'li Amy Austin Holmes de davetli olarak kürsüye çıktı. Yaptığı konuşma ile terör örgütünü meşru bir yapı gibi göstermeye çalıştı. Bu duruma her kesimden tepki yağdı.


YALÇIN: KEPAZELİKTİR
MHP Genel Başkan Yardımcısı , genel Başkanı 'nun fırsatçısı olduğunu söyledi. Yalçın, "'nun, depremin yarattığı endişe ve panikten partisine siyasi nema üretme çabası, ahlak dışı bir fırsatçılık ve kepazeliktir" dedi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK, terör örgütü 'ya ağır darbeler indirdi. 'in Eruh İlçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Derik kırsalında yapılan operasyonda ise 2 teröristin öldürüldüğü kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

ABD İLE 7. ORTAK HAVA DEVRİYESİ
Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7'nci hava devriyesi dün tamamlandı. TSK'ya ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter, 'nın Akçakale İlçesi'nden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafında 7. ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdikten sonra ilçeye dönüş yaptı. Daha önce 6 defa ortak helikopter uçuşu, 2 kez de kara devriyesi yapılmıştı.

GAYBUBET EVİNE' OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. "Gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait 18 hücre evine eş zamanlı operasyon yapıldı. Zanlılardan 12'si gözaltına alındı.

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