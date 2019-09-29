

CHP'nin düzenlediği uluslararası Suriye Konferansı'nda YPG'li skandalı yaşandı. Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ABD'li Amy Austin Holmes de davetli olarak kürsüye çıktı. Yaptığı konuşma ile terör örgütünü meşru bir yapı gibi göstermeye çalıştı. Bu duruma her kesimden tepki yağdı.



YALÇIN: KEPAZELİKTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem fırsatçısı olduğunu söyledi. Yalçın, "Kılıçdaroğlu'nun, depremin yarattığı endişe ve panikten partisine siyasi nema üretme çabası, ahlak dışı bir fırsatçılık ve kepazeliktir" dedi.



7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirdi. Siirt'in Eruh İlçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Derik kırsalında yapılan operasyonda ise 2 teröristin öldürüldüğü kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.



ABD İLE 7. ORTAK HAVA DEVRİYESİ

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7'nci hava devriyesi dün tamamlandı. TSK'ya ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafında 7. ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdikten sonra ilçeye dönüş yaptı. Daha önce 6 defa ortak helikopter uçuşu, 2 kez de kara devriyesi yapılmıştı.



GAYBUBET EVİNE' OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. "Gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait 18 hücre evine eş zamanlı operasyon yapıldı. Zanlılardan 12'si gözaltına alındı.